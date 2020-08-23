كارتيرون: الزمالك استحق الفوز على الاهلي.. وحزين لما حدث مع عبد الشافي

أكد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك “باتريس كارتيرون“، أن فريقه حقق فوزًا مهمًا على فريق كبير وهو النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم قوة الديربي بين الناديين.

وحسم الزمالك القمة رقم 120 أمام الاهلي في الدوري الممتاز مساء السبت، بفوزه 3-1، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أضاف كارتيرون، أن الفارق بين مباراة اليوم أمام الاهلي ومباراة السوبر المصري هي أن لاعبي الزمالك كانوا مجهدين للغاية، لكنه حقق الفوز بركلات الترجيح ومن قبلها كان قد فاز على الترجي التونسي في قطر قبلها بأسبوع ولكن اليوم حقق الفريق فوزا ملعوبا خاصة أن اللياقة البدنية كانت أعلى وأفضل.

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وأضاف: “الزمالك لن يفرط في الدوري كما يتردد، ولكننا لابد أن نكون واقعيين بأننا ننافس الآن على المركز الثاني، وسوف نجاهد بكل قوة حتى النهاية وجاهزون بدنيا للفترة المقبلة”.

وحول إصابة محمد عبد الشافي، قال:” الإصابة صعبة وغير راضٍ عما حدث تجاه لاعب مهم مثله، وأفضل عدم الحديث عن إصابته أكثر من ذلك”.

وأكد كارتيرون، بأنه سيواصل التجربة مع ناشئي النادي وسيقوم بتجهيز الجميع وإشراك لاعبين آخرين لسد غياب عبد الشافي الذي من الممكن أن يغيب طويلا.

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