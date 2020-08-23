الزمالك يكشف تشخيص إصابة محمد عبد الشافي

كشف طبيب النادي الزمالك، محمد أسامة عن وجود اشتباه بكسر في عظمة الترقوة للظهير الأيسر محمد عبد الشافي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة اليوم امام “الاهلي”.

وأضاف أسامة، أن عبد الشافي سيخضع لأشعة لتحديد مدى خطورة الإصابة، وفترة غياب اللاعب عن صفوف الفريق..

وخرج عبد الشافي من لقاء الاهلي والزمالك قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، بعد تدخل عنيف من جانب وليد سليمان لاعب الأهلي.

وفاز الزمالك على الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أحرزها أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل لحساب الجولة 21 في الدوري المصري الممتاز.

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