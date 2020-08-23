حازم إمام: أثبتنا أن فوز الزمالك في كأس السوبر على الاهلي لم يكن “صدفة”

وجه قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك “حازم إمام” التهنئية لزملائه بعد الفوز على الاهلي مساء اليوم في المباراة التي اقيمت على إستاد القاهرة الدولي.

وفاز الزمالك على الاهلي بثلاث أهداف لهدف أحرزها أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.

وقال حازم إمام أن الجميع كانوا رجالا طوال المباراة وأدوا ما عليهم وكان من الممكن تحقيق فوز أكبر.

أضاف إمام، أن الأهم هو فرحة جماهير الزمالك العظيمة، بالانتصار الكبير على النادي الاهلي.

وختم:” البعض يقول أننا فزنا على الاهلي في بطولة السوبر بالصدفة، وهذه ليس حقيقة، اثبتنا تفوقنا في الملعب، ونتمنى تحقيق المزيد من الانتصارات في المرحلة القادمة”.

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