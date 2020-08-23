ميدو: فايلر اخطأ، وجيرالدو لا يستحق التواجد في الاهلي

قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ مباراة اليوم بتشكيل خاطئ أدى لهزيمته أمام الزمالك.

وحسم نادي الزمالك القمة رقم 120 أمام الاهلي في الدوري، بفوزه اليوم السبت، 3-1، ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة “النهار” مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: “فايلر يبدا دائما بتشكيلات خاطئة في جميع المباريات ولكن ينجح في تصحيح ذلك ولكن امام الفرق الضعيفة”.

وتابع: “فايلر لم يتمكن من تعديل تلك الأخطاء ونجح الزمالك بقيادة كارتيرون في استغلال تلك الأخطاء”.

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وواصل، الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لا يستحق التواجد في القلعة الحمراء أو ارتداء قميص النادي الاهلي.

وأكد: “أزارو مهاجم جيد والأهلي يفتقده ويجب عودة وليد أزارو للأهلي مرة أخرى”.

وأكمل: “على الجانب الآخر يجب أن نشيد باجانب نادي الزمالك، ونجاح مجلس الإدارة في التعاقد معهم نظرا لنجاحهم في صناعة الفرص والخطورة اليوم للفريق الأبيض”.

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