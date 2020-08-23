أمير مرتضى: عرفتم ماذا نفعل عندما يصل أتوبيس الزمالك؟!

أعرب المشرف العام على الفريق الأول بنادي الزمالك “أمير مرتضى منصور“، عن سعادته بالفوز على الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير مرتضى منصور: “أقول للذين كانوا يرددون بأن الزمالك يهرب من المباريات، أننا حققنا الفوز ولعبنا اخر ربع ساعه بعشرة لاعبين وهذا أكبر رد علي المشككين”.

وتابع:” شاهدتم حين يصل أتوبيس الزمالك للملعب، ماذا يحدث؟!.. لقد حققنا فوزًا كبيرا على الأهلي، ولعبنا مباراة كبيرة، وهذا درس لمن يقلل من المنافسين.

وأضاف: “أرى أن نبدأ موسم جديد واقول ذلك، ونحن فائزين بثلاثة أهداف”.

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ونفى أمير مرتضى منصور حدوث مشاجرة بين اللاعبين قبل المباراة قائلاً: “اللاعبين حققوا الفوز في المباراة وهم يد واحدة وهذا أكبر رد علي أصحاب الشائعات”.

وواصل: “الزمالك يستطيع أن يتعاقد مع أي لاعب، ولكن نحن نتعاقد وفق احتياجاتنا فقط، لاعبي الفريق رجال وعلي قلب رجل واحد”.

وعن المكافآت قال المشرف العام على فريق الزمالك: “بالنسبة للمكافآت أمر بين المستشار مرتضى منصور واللاعبين”.

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