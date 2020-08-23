أخبار الاهلي: أول تعليق من فايلر بعد الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

عبر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي “رينيه فايلر“، عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :”عندما تتأخر في الشوط الاول عليك ان تبحث عن حلول وحاولنا من خلال تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني لكن لم نوفق”.

وأضاف :”محبطون من تلك النتيجة لكن هذه هي كرة القدم وعلينا التحضير للمباريات المقبلة جيدا”.

وأوضح :”تغيير اجايي لانه لم يكن جيدا كفاية في الشوط الأول، وذلك قمت بتغييره بين شوطي المباراة”.

وخسر الاهلي أمام الزمالك مساء اليوم السبت بهدف مقابيل ثلاثة في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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