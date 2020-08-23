يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري، في قمة مباريات اليوم السبت 22-8-2020 ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.

ألحق فريق الزمالك أول هزيمة بضيفه الأهلي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

نُقلت مباراة “الاهلي والزمالك” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “مدحت شلبي” على القناة الصوتية الأولى، و”بلال علام” على القناة الصوتية الثانية، و”أيمن الكاشف” القناة الصوتية الثالثة، و”حاتم بطيشة” على القناة الصوتية الرابعة.

استقبل نادي الزمالك نظيره الاهلي في مباراة نارية ترقبها محبو الكرة العربية على “ستاد القاهرة الدولي“، في القمة رقم 120 بين عملاقي الكرة المصرية.

وتقدم الزمالك بهدف سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13، ثم تعادل ياسر إبراهيم للأهلي في الدقيقة 62، ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 71، قبل أن يختتم أسامه فيصل أهداف الزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، علما بانه سيتم خصم ثلاث نقاط منه بنهاية الموسم ، كعقوبة موقعه عليه عقب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي، وتوقف رصيد الأهلي عند 56 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري.

وهذه هي الخسارة الأولى للأهلي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين، فيما أصبح هذا الفوز هو الثاني عشر للزمالك هذا الموسم مقابل التعادل في ست مباريات والخسارة في ثلاث.

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ولعب الاهلي قبل لقاء اليوم 20 مباراة في الدوري المصري، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل مباراتين، ولم يتذوق طعم الخسارة، وسجل لاعبوه 52 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 5 مرات فقط كأقوى دفاع.

إليكم أهداف مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري

هدف التقدم للزمالك “زيزو” 1-0

هدف التعادل للاهلي “ياسر ابراهيم” 1-1

هدف الزمالك الثاني “مصطفي محمد” 2-1

الهدف الثالث “أسامة فيصل” 3-1

لقطات من الشوط الاول..

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