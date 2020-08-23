الزمالك يُنهي عقدة الاهلي ويهزمه بثلاثية في قمة الدوري المصري

ألحق فريق الزمالك أول هزيمة بضيفه الأهلي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

نُقلت مباراة “الاهلي والزمالك” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “مدحت شلبي” على القناة الصوتية الأولى، و”بلال علام” على القناة الصوتية الثانية، و”أيمن الكاشف” القناة الصوتية الثالثة، و”حاتم بطيشة” على القناة الصوتية الرابعة.

استقبل نادي الزمالك نظيره الاهلي في مباراة نارية ترقبها محبو الكرة العربية على “ستاد القاهرة الدولي“، في القمة رقم 120 بين عملاقي الكرة المصرية.

وتقدم الزمالك بهدف سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13، ثم تعادل ياسر إبراهيم للأهلي في الدقيقة 62، ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 71، قبل أن يختتم أسامه فيصل أهداف الزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، علما بانه سيتم خصم ثلاث نقاط منه بنهاية الموسم ، كعقوبة موقعه عليه عقب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي، وتوقف رصيد الأهلي عند 56 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري.

وهذه هي الخسارة الأولى للأهلي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين، فيما أصبح هذا الفوز هو الثاني عشر للزمالك هذا الموسم مقابل التعادل في ست مباريات والخسارة في ثلاث.

كان الحذر هو السمة السائدة على أداء الفريقين مع بداية اللقاء وبمرور الوقت بدأ الأهلي يفرض سيطرته على مجريات اللعب وشن الهجمات على مرمى الزمالك بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل اعتمد الزمالك على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وشهدت الدقيقة السادسة فرصة هدف مؤكد للأهلي عندما مرر ياسر إبراهيم كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها أليو بادجي وقابلها بضربة رأس قوية اصطدمت باسفل القائم الأيمن لمحمد أبو جبل، حارس الزمالك.

وكاد بادجي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 12 عندما مرر محمد مجدي أفشة كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها أليو بادجي وقابلها بضربة رأس قوية حولها أبو جبل بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ورد الزمالك في الدقيقة 13 عندما توغل أشرف بنشرقي بالكرة من الناحية اليسرى ودخل منطقة جزاء الأهلي ومرر كرة عرضية أرضية قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

بعد الهدف انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 21 والتي شهدت تسديد عمرو السولية كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أبو جبل ببراعة.

فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء بعد تلك الهجمة توالت محاولاته الهجومية بحثا عن إيجاد ثغرة في دفاع الزمالك، الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم من أجل الحفاظ على نظافة الشباك، مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة، ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على المرميين، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 39 والتي شهدت تسديد علي معلول لكرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الزمالك لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول كاد بادجي أن يسجل هدف التعادل عندما لعب السولية كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها بادجي بضربة رأس بعد أن لمح تقدم أبو جبل عن مرماه لكنه عاد وأمسك بالكرة.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الأهلي تبديلين بإشراك وليد سليمان وجيرالدو بدلا من جونيور أجايي وأليو ديانج في محاولة لتنشيط الهجوم.

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وبالفعل فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء حيث توالت هجماته من الأجناب ولعب الكرات العرضية التي فشل مهاجمي الفريق في التعامل معها في ظل تألق مدافعي الزمالك وحارس المرمى.

وأجرى الزمالك أول تبديلاته في الدقيقة 53 بإشراك محمد أوناجم بدلا من زيزو في محاولة لتنشيط الفريق.

وكاد الأهلي أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 55 عندما تمكن بادجي من قطع الكرة من محمود حمدي، مدافع الزمالك، ليمررها إلى جيرالدو الذي مررها إلى محمد مجدي أفشة الذي سدد كرة أرضية اصطدمت بأسفل القائم الأيمن للحارس أبو جبل لتضييع فرصة هدف للأهلي.

وكان الأهلي قريبا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62 عندما لعبت كرة طولية لمسها بادجي لتصل إلى وليد سليمان داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليخرج أبو جبل في محاولة للإمساك بالكرة لكن سليمان مررها إ’لى جيرالدو المنطلق من الخلف لكن محمد عبد الشافي أبعدها من أمامه إلى ركلة ركنية.

ولعبت الركلة الركنية داخل منطقة جزاء الزمالك قابلها ياسر إبراهيم بضربة رأس أبعدها حازم إمام من على خط المرمى لتحدث حالة من الإرتباك داخل منطقة الست ياردات ليجدها إبراهيم حيث سددها بذكاء لتصطدم برأس محمود علاء قبل أن تعانق الشباك.

وفي الدقيقة 68 سدد أشرف بنشرقي لاعب الزمالك كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء حولها محمد الشناوي، حارس الأهلي، بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وكاد أن يتسبب محمد هاني في تلقي الأهلي للهدف الثاني عندما لعبت تمريرة عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء الأهلي وحاول هاني إبعادها لكنه فشل في التعامل مع الكرة لتصل إلى كابونجو كاسونجو داخل منطقة الست ياردات ليسدد كرة قوية تصدى لها الشناوي على مرتين.

وفي الدقيقة 71 سجل الزمالك الهدف الثاني عندما مرر حازم إمام الكرة داخل منطقة جزاء الأهلي استلمها مصطفى محمد على صدره ثم سدد كرة أرضية قوية بقدمه اليسرى إلى داخل المرمى.

وأجرى الأهلي تبديلين في الدقيقة 79 بإشراك مروان محسن وأحمد فتحي بدلا من أفشة وحمدي فتحي.

وكاد محسن أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 81 عندما مرر محمد هاني كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها مروان محسن بضربة رأس لكنها علت العارضة.

وأجرى الزمالك تبديلين في الدقيقة 82 محمد عبد الغني وأسامة فيصل بدلا من مصطفى محمد وحازم إمام.

وأهدر وليد سليمان فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سدد جيرالدو الكرة من داخل منطقة جزاء الزمالك لكنها اصطدمت بمدافعي الزمالك وارتدت لوليد سليمان الذي سدد كرة أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أبو جبل.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل الزمالك الهدف الثالث عندما مرر بنشرقي كرة بينية إلى أوناجم الذي دخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لحظة خروج الشناوي من مرماه إلى أسامة فيصل الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

وألغى الحكم هدفا للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة بسبب تسلل أشرف بنشرقي، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الزمالك على الأهلي 3-1.

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