عاجل |تشكيلة الزمالك الأساسية أمام الاهلي في الدوري المصري

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك “باتريس كارتيرون” التشكيلة الأساسية لفريقه أمام الاهلي، في قمة مباريات اليوم السبت، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يقود يوسف أوباما خط وسط الزمالك مع طارق حامد وفرجاني ساسي، فيما عاد حازم إمام لقيادة الجبهة اليمني، بعد غياب عن المباريات الأخيرة.

تشكيلة الزمالك الأساسية أمام الاهلي

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

Advertisements

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي “الونش”، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم “أوباما”، أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: مصطفى محمد