عاجل | تشكيلة الاهلي الأساسية أمام الزمالك في الدوري المصري

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي “رينيه فايلر” التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الزمالك مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقود هجوم الاهلي المهاجم السنغالي “آليو بادجي” بفضل المستوى المتميز الذي قدمه في مباراة أسوان بعد مشاركته كبديل خلال الدقائق الأخيرة.

وسيعتمد فايلر كذلك على الظهير الأيمن المتألق “محمد هاني” نظرًا لمساهمته في تسجيل هدفين أمام أسوان خلال الدقائق الـ 15 الأخيرة من اللقاء الذي استضافه ملعب القاهرة الدولي.

وسيبدأ لاعب الوسط المالي “آليو ديانج” جنبًا إلى جنب عمرو السولية، وفي خط الوسط الأمامي حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة.

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والتالي تشكيلة الأهلي الأساسية

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

الوسط: آليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي “أفشة”

الهجوم: جونيور أجايى، آليو بادجي.