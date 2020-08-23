بالصور.. وصول فريقي الاهلي والزمالك إلى استاد القاهرة استعدادًا لمباراة القمة

وصلت منذ قليل حافلتي فريقي الزمالك والاهلي، إلى استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة الزمالك في مباراة القمة في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الاهلي غريمه التقليدي الزمالك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وصول حافلة الفريق الأحمر جاء قبل نحو ساعة ونصف من انطلاق المباراة الذي سيديره طاقم تحكيم كرواتي بقيادة إيفان بيبيك.

ووصلت حافلة فريق نادي الزمالك لاستاد القاهرة في تمام السابعة و27 دقيقة.

Advertisements

وأثارت حافلة الزمالك السخرية بعد انسحاب الفريق في الدور الأول من المسابقة والتعلل بحدوث بعض الأعطال في الأتوبيس لعدم خوض اللقاء.

ويحتل الاهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

..