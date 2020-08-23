بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري لحظة بلحظة “صور”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر صور لحظة بلحظة لمباراة “الاهلي والزمالك” في أهم مباريات اليوم السبت 22-8-2020 في الجولة 21 بالدوري المصري.

تُنقل مباراة “الاهلي والزمالك” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “مدحت شلبي” على القناة الصوتية الأولى، و”بلال علام” على القناة الصوتية الثانية، و”أيمن الكاشف” القناة الصوتية الثالثة، و”حاتم بطيشة” على القناة الصوتية الرابعة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب القاهرة الدولي، بإدارة من الحكم الكرواتي “إيفان بيبيك”.

يستقبل نادي الزمالك نظيره الاهلي في مباراة نارية يترقبها محبو الكرة العربية على “استاد القاهرة الدولي“، في القمة رقم 120 بين عملاقي الكرة المصرية.

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يتواجد”الزمالك” المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة، وبفارق الاهداف عن صاحب المركز الثاني “بيراميدز” الذي لعب مباراة زائدة، وبفارق نقطتين عن الرابع “المقاولون العرب” الذي خسر من “أسوان” لحساب الجولة الحالية.

وخاض الزمالك 20 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم، وحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 6، وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 25 هدف، واستقبلت شباكه 14 هدف.

في المقابل يحتل “الاهلي” صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 17 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “بيراميدز” وخصمه الليله “الزمالك”.

ولعب الاهلي 20 مباراة في الدوري المصري، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل مباراتين، ولم يتذوق طعم الخسارة، وسجل لاعبوه 52 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 5 مرات فقط كأقوى دفاع.

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