موعد نهائي دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة…البايرن أم باريس؟

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” موعد نهائي دوري ابطال اوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020.

ينقل لقاء نهائي دوري ابطال اوروبا على أكثر من 50 قناة فضائية، ويُبث عبر 3 قنوات لشبكة بي إن سبورتس القطرية، القناة الأولى، والقناة الحادية عشر الإنجليزية، والقناة الرابعة عشر الفرنسية.

ويدخل بايرن ميونخ نهائي هذا العام بسلسلة من النتائج العريضة، كان آخرها أمام برشلونة الإسباني بـ 8 أهداف مقابل هدفين، في الدور ربع النهائي، علمًا بأنه تغلب على توتنهام في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3/10 خلال دور المجموعات، وأقصى تشيلسي من ثمن النهائي بنتيجة 1/7 في مجموع المباراتين.

وحقق باريس سان جيرمان تأهله الأول في التاريخ إلى هذا النهائي بصعوبة كبيرة، فقد احتاج لتحقيق عودة قوية (ريمونتادا) أمام العملاق الألماني بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في لقاء إياب ثمن النهائي بعد أن خسر مباراة الذهاب 1/2.

وبذل رفاق نيمار مجهودًا خرافيًا من أجل تحويل تأخرهم أمام المفاجأة السارة للبطولة “اتلانتا الإيطالي” بهدف إلى فوز مستحق بهدفين في الدقائق الخمس الأخيرة من لقاء ربع النهائي.

وكانت عقبة لايبزيج الأسهل في مشوار باريس سان جيرمان نحو نهائي ملعب دالوش، فلم يتعرض مرمى الحارس البديل “سيرخيو ريكو” لتهديد واضح، وسجل الهجوم 3 أهداف بسهولة، وأضاع وابل من الفرص، مستفيدًا من خروج لايبزيج عن تركيزه المعتاد مع المدرب الموهوب “جوليان ناجلسمان.

ما موعد نهائي دوري ابطال اوروبا؟

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 1.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي الابطال؟

ينقل نهائي دوري أبطال أوروبا على قناة سكاي سبورتس أونو الإيطالية، وقناة آرينا سبورت 1 الصربية، وقناة TF 1 الفرنسية، وقناة سكاي سبورت 1 الألمانية، وقناة BT سبورت 1 الإنجليزية.

كما تنقل المباراة على القناة الإسبانية “موفي ستار ليجا دي كامبيونيس” وقناة لا ليجا تي في بار، وقناة RMC sport 1 الفرنسية، وقناة سكاي سبورت البريطانية، وقناة أوارنج سبورت السلوفاكية.

جميع نتائج دوري أبطال أوروبا 2020 (الأدوار الإقصائية)

بوروسيا دورتموند 2-1 باريس سان جيرمان | 18 فبراير 2020.

أتلتيكو مدريد 1-0 ليفربول | 16 فبراير 2020.

أتلانتا 4-1 فالنسيا | 19 فبراير 2020.

توتنهام 0-1 لايبزيج | 19 فبراير 2020.

نابولي 1-1 برشلونة 25 فبراير 2020.

تشيلسي 0-3 بايرن ميونخ 25 فبراير 2020.

ليون 1-0 يوفنتوس | 26 فبراير 2020.

ريال مدريد 1-2 مانشستر سيتي | 26 فبراير.

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فالنسيا 3-4 أتلانتا | 10 مارس 2020.

لايبزيج 3-0 توتنهام | 10 مارس 2020.

ليفربول 2-3 أتلتيكو مدريد | 11 مارس 2020.

باريس سان جيرمان 2-0 بوروسيا دورتموند | 11 مارس 2020.

المتبقي من دور الـ 16 بعد كورونا

يوفنتوس 2-1 ليون | 8 أغسطس 2020

مانشستر سيتي 2-1 ريال مدريد | 8 أغسطس 2020

برشلونة 3-1 نابولي | 9 أغسطس 2020

بايرن ميونخ 4-1 تشيلسي | 9 أغسطس 2020

ربع النهائي

أتالانتا (1-2) باريس سان جيرمان | 12 أغسطس 2020 | (رابط تحليل المباراة)

ريد بول لايبزيج (2-1) أتلتيكو مدريد | 13 أغسطس 2020 | (رابط تحليل المباراة)

برشلونة (2-8) بايرن ميونخ | 14 أغسطس 2020 | (رابط ما بعد المباراة)

مانشستر سيتي (1-3) ليون | 15 أغسطس 2020 | (رابط ما بعد المباراة)

نصف النهائي

باريس سان جيرمان (3-0) لايبزيج | 18 أغسطس 2020 (رابط ما بعد المباراة)

بايرن ميونخ (3-0) ليون | 19 أغسطس 2020 (رابط ما بعد المباراة)

النهائي

بايرن ميونخ (- / -) باريس سان جيرمان | 23 أغسطس 2020 (الساعة 19:00 جرينيتش)

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تاريخ المواجهات المباشرة | بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قبل نهائي دالوش