بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري رابط يلا شوت

رابط بث مباشر يلا شوت لمباراة “الاهلي والزمالك” في أهم مباريات اليوم السبت 22-8-2020 في الجولة 21 بالدوري المصري.

تُنقل مباراة “الاهلي والزمالك” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “مدحت شلبي” على القناة الصوتية الأولى، و”بلال علام” على القناة الصوتية الثانية، و”أيمن الكاشف” القناة الصوتية الثالثة، و”حاتم بطيشة” على القناة الصوتية الرابعة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب القاهرة الدولي، بإدارة من الحكم الكرواتي “إيفان بيبيك”.

يتواجد”الزمالك” المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة، وبفارق الاهداف عن صاحب المركز الثاني “بيراميدز” الذي لعب مباراة زائدة، وبفارق نقطتين عن الرابع “المقاولون العرب” الذي خسر من “أسوان” لحساب الجولة الحالية.

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في المقابل يحتل “الاهلي” صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 17 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “بيراميدز” وخصمه الليله “الزمالك“.

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