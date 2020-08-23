بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاهلي والزمالك” في أهم مباريات اليوم السبت 22-8-2020 في الجولة 21 بالدوري المصري.

تُنقل مباراة “الاهلي والزمالك” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “مدحت شلبي” على القناة الصوتية الأولى، و”بلال علام” على القناة الصوتية الثانية، و”أيمن الكاشف” القناة الصوتية الثالثة، و”حاتم بطيشة” على القناة الصوتية الرابعة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب القاهرة الدولي، بإدارة من الحكم الكرواتي “إيفان بيبيك”.

يستقبل نادي الزمالك نظيره الاهلي في مباراة نارية يترقبها محبو الكرة العربية على “استاد القاهرة الدولي“، في القمة رقم 120 بين عملاقي الكرة المصرية.

يتواجد”الزمالك” المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة، وبفارق الاهداف عن صاحب المركز الثاني “بيراميدز” الذي لعب مباراة زائدة، وبفارق نقطتين عن الرابع “المقاولون العرب” الذي خسر من “أسوان” لحساب الجولة الحالية.

وخاض الزمالك 20 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم، وحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 6، وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 25 هدف، واستقبلت شباكه 14 هدف.

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في المقابل يحتل “الاهلي” صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 17 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “بيراميدز” وخصمه الليله “الزمالك”.

ولعب الاهلي 20 مباراة في الدوري المصري، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل مباراتين، ولم يتذوق طعم الخسارة، وسجل لاعبوه 52 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 5 مرات فقط كأقوى دفاع.

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الزمالك 3-1 الاهلي

ملعب القاهرة الدولي

الدوري المصري (الجولة 21)

انتهت

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر للقاء القمة بين الاهلي والزمالك

???? يصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365..

هذه المباراة هي القمة 222 بين الاهلي والزمالك في جميع المسابقات، محليًا وقاريًا.

الأهلي حقق الفوز في 95 مباراة

الزمالك حقق الفوز في 50 مباراة

تعادل الفريقان في 76 مباراة..

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يدير هذا اللقاء طاقم حكام من كرواتيا بقيادة “بيبك”

الشوط الأول

1″ ???? صافرة بداية المباراة..

2″ أووووووووه.. بادجي يسدد جوار القائم ..

5″ ???? هجوم كاسح من الاهلي في الدقائق الأولى من اللقاء، وخطورة كبيرة على مرمى الزمالك في هذه الأثناء.. رأسية من آليو بادجي ترتطم في القائم، ودفاع الزمالك يُبعدها..

7″ ???? عرضية مذهلة من محمد هاني ورأسية ضعيفة من آليو بادجي، تصل سهلة في يد محمد أبو جبل.

8″ أول فرصة حقيقية للزمالك .. عرضية من مصطفى محمد لكن محمد هاني يتمكن من تشتيتها قبل وصولها إلى أشرف بنشرقي.

10″ ركلة ثابتة للزمالك من على حدود منطقة الجزاء لا تستغل..

12″ ???? أووووووه…رأسية نموذجية من آليو بادجي يُبعدها الحارس أبو جبل إلى ركنية بأطراف أصابعه، بعد عرضية محمد مجدي أفشة.

12″ ⚽️ جووووووووووووووول …أحمد سيد زيزو يتلقى تمريرة عرضية من اليسار أرسلها أشرف بنشرقي داخل منطقة الستة ياردات ليودعها زيزو في سقف الشبكة…هدف تقدم جميل من الزمالك بعد هجمة مرتدة ممتازة استفاد خلالها بنشرقي من تقدم محمد هاني.

…أحمد سيد زيزو يتلقى تمريرة عرضية من اليسار أرسلها أشرف بنشرقي داخل منطقة الستة ياردات ليودعها زيزو في سقف الشبكة…هدف تقدم جميل من الزمالك بعد هجمة مرتدة ممتازة استفاد خلالها بنشرقي من تقدم محمد هاني. 15″ الأهلي يتجاوز الصدمة بسرعة ويحاول العودة في اللقاء بتنظيم المزيد من الهجمات..

17″ الزمالك ينكمش ويواصل التركيز على المرتدات بسبب الفراغات التي تحدث في الخطوط الخلفية نتيجة اندفاع الأهلي.

21″ بوووووووم…عمرو السولية يطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تذهب في الزاوية اليمنى لمرمى الزمالك، والحارس أبو جبل يُبعدها بأطراف أصابعه..

26″ إصابة لحازم إمام.. يتلقى العلاج لأكثر من دقيقتين..

30″ ???? راحة لمدة دقيقة .. كولينج برايك، لاحتساء بعض المياه.

32″ استئناف اللعب من جديد..

38″ عمرو السولية يحصل على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء الزمالك بذكاء كبير، بحجة التعرض للعرقلة من طارق حامد..

38″ الإعادة التلفزيونية تؤكد أن طارق حامد لعب على الكرة .. لكن الحكم لم ير اللعبة بشكل صحيح وأصر على رأيه..

39″ أووووه..تصويبة قوية بباطن القدم من علي معلول تعلو المقص الأيمن لمرمى الزمالك.. بعد أن ذهبت تسديدته مقوسة من فوق الحائط البشري.

40″ الأهلي بطيء جدًا في عملية تحضير الهجمة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

45″ الحكم يضيف 5 دقائق كوقت بدل من ضائع..

46″ ???? بطاقة صفراء لمدافع الأهلي “محمد هاني”

48″ طارق حامد يرسل كرة طولية نحو أشرف بنشرقي على حدود منطقة الأهلي، لكن الدولي المغربي السابق يفشل في استغلال الفرصة رغم تمكنه من مراوغة محمد هاني..

49″ هجمة مرتدة غير مستغلة من آليو ديانج الذي تلعثم أثناء المراوغة داخل منطقة الجزاء..

50″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط الاهلي “آليو ديانج”

50″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 1-0.

الأهلي بحاجة ماسة لتغييرات في خط الوسط لتسريع الحركة وبناء الهجمات بشكل صحيح.

الزمالك يسير بخطى ثابته نحو انتزاع النقاط الثلاث لو واصل على نفس النسق في الشوط الثاني

الشوط الثاني

تسخين جيرالدو ووليد سليمان تحضيرًا لإشراكهما في الشوط الثاني

45″ ???? تغييران لمدرب الاهلي رينيه فايلر بنزول “وليد سليمان وجيرالدو دا كوستا” بدلاً من آليو ديانج وجونيور أجايي..

45″ بهذا الشكل سيعود محمد مجدي أفشة إلى مركزه المفضل في خط الوسط المهاجم..

45″ ???? صافرة بداية اللقاء..

50″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط الاهلي حمدي فتحي بعد تدخله بقوة على محمد أبو جبل أثناء كرة طولية أرسلها محمد مجدي أفشة داخل المنطقة.

51″ أبو جبل يتلقى العلاج..

53″ ???? محمد أوناجم يشارك بدلاً من أحمد سيد زيزو في تشكيلة الزمالك.

55″ ???? ???? أوووووووووه.. بادجي يقص الكرة من “الونش” على الرواق الأيمن للأهلي، ويمرر نحو جيرالدو داخل منطقة الجزاء، ليمهد الأنجولي كرة جميلة أمام محمد مجدي أفشة الذي يصووووب…لترتطم في القائم الأيمن لمحمد أبو جبل!!

56″ سوء حظ غريب يواجه الأهلي اليوم..

58″ ????‍♂️ شك في ركلة جزاء لصالح وليد سليمان بعد تعرضه لضربة صريحة من “محمود علاء” ..

58″ الإعادة تظهر أن وليد سليمان تعرض للضربة من على خط الـ 18..

58″ ???? الحكم يلجأ إلى تقنية الفار لاتخاذ القرار النهائي..

60″ بعد توقف اللعب لمدة دقيقتين الحكم بيبك يرفض احتساب أي شيء لصالح الأهلي..

61″ ???? أوووووووه…جيرالدو يفشل في تحويل عرضية أرضية نموذجية من وليد سليمان داخل منطقة الجزاء ليُبعد أحد المدافعين الكرة من على خط المرمى إلى ركنية…

61″ الهجمة السابقة كانت منظمة ورائعة جدًا بين لاعبي الأهلي،، تمريرة طولية من علي معلول بالقرب من منطقة الجزاء إلى آليو بادجي مررها بادجي بالرأس إلى وليد سليمان داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها سليمان ويمررها بالعرض إلى جيرالدو البطيء جدًا !!

62″ ⚽️ جوووووووووووول ..هدف التعادل للأهلي 1/1 ، من ركلة ركنية تمر من الجميع لتجد “ياسر إبراهيم” الذي تسلمها ثم سددها بطريقة مذهلة في الشباك..

..هدف التعادل للأهلي 1/1 ، من ركلة ركنية تمر من الجميع لتجد “ياسر إبراهيم” الذي تسلمها ثم سددها بطريقة مذهلة في الشباك.. 63″ ???? كاسونجو يأخذ مكان يوسف أوباما في تشكيلة الزمالك..

67″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط الاهلي عمرو السولية..

68″ ???? بوووووووووووم…أشرف بن شرقي يسدد من ركلة حرة مباشرة من مسافة 30 ياردة، تذهب في منتصف المرمى، يخرجها الشناوي إلى ركنية تنفذ بشكل سيء ويمسكها الشناوي بسهولة.

70″ ???? أووووووووه..أول فرصة تضيع من الزمالك خلال هذه المباراة، كاسونجو يسدد من زاوية ضيقة داخل منطقة الجزاء يُبعدها محمد الشناوي ببراعة.

72″ ⚽️ جوووووووووووووول …الزمالك يتقدم بالهدف الثاني عن طريق قذيفة من مصطفى محمد.

…الزمالك يتقدم بالهدف الثاني عن طريق قذيفة من مصطفى محمد. 72″ ???? استلام مُبهر من مصطفى محمد لكرة عرضية أرسلها “حازم إمام” داخل منطقة الجزاء ثم من وضع الدوران يصوب بكل قوة بالقدم اليمنى على أقصى يمين محمد الشناوي.. هدف مذهل من مصطفى محمد الانكوندا..

73″ ???? بطاقة صفراء للهداف الواعد مصطفى محمد بسبب خلع القميص اثناء الاحتفال

79″ ???? تغيير ثالث للأهلي بنزول “مروان محسن” بدلاً من محمد مجدي أفشة…فايلر يجازف!

80″ أووووووووه…مروان محسن يتلقى عرضية من محمد هاني ، يضعها برأسه فوق المقص الأيسر لمرمى الزمالك بعيدة.. توجيه سيء من مهاجم الأهلي

82″ وليد سليمان يتلقى العلاج على خط التماس بعد معاناته من اصابة في الكتف بسبب ضربة خلفية مزدوجة حاول القيام بها داخل منطقة الجزاء.

82″ ???? حمدي فتحي يترك مكانه للقائد أحمد فتحي في تشكيلة الأهلي..

82″ ???? أسامة فيصل يشارك بدلاً من مصطفى محمد..

84″ بطاقة صفراء لأيمن أشرف.

85″ ???? نزول محمد عبد الغني بدلاً من حازم إمام.

85″ عبد الشافي يغادر الملعب بسبب معاناته من الاصابة..والزمالك يكمل بـ 10

89″ ???? بطاقة صفراء للاعب الزمالك أسامة فيصل..

90″ الحكم يضيف 8 دقائق كوقت بدل من ضائع..

91″ أوووووووووووه…فرصة مؤكدة لتسجيل الأهلي لهدف التعادل 2/2، تضيع من وليد سليمان بعد متابعته لتسديدة جيرالدو داخل منطقة الجزاء التي ارتطمت في المدافعين.. لكن تسديدة سليمان مرت جوار القائم الأيسر بعيدة..

93″ ⚽️ جوووووووووووووول …الهدف الثالث للزمالك من هجمة مضادة قادها أشرف بنشرقي من الجهة اليمنى ليمررها إلى محمد أوناجم الذي أرسل كرة عرضية أرضية جميلة داخل منطقة الجزاء نحو البديل “أسامة فيصل” الذي أودعها داخل المرمى دون مشاكل في غياب تام للرقابة الدفاعية من محمد هاني..

…الهدف الثالث للزمالك من هجمة مضادة قادها أشرف بنشرقي من الجهة اليمنى ليمررها إلى محمد أوناجم الذي أرسل كرة عرضية أرضية جميلة داخل منطقة الجزاء نحو البديل “أسامة فيصل” الذي أودعها داخل المرمى دون مشاكل في غياب تام للرقابة الدفاعية من محمد هاني.. 98″ صافرة نهاية المباراة بفوز الزمالك 1/3..

أداء متزن من الزمالك واستغلال رائع للمرتدات ..

الأهلي لعب وهاجم بشراسة وأضاع عدد هائل من الفرص ..

الأهلي أهدر فوزًا سهلاً كان في متناول اليد لو ركز الهجوم قليلاً في الفرص التي أتيحت له على مدار الـ 90 دقيقة.

الأهلي لا يلوم إلا نفسه..

الزمالك يتقدم إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي تراجع للمركز الثالث.. ويبقى الأهلي في صدارة الدوري برصيد 56 نقطة.

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