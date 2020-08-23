رياضة | براميدز ينافس الأهلي على نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر براميدز ينافس الأهلي على نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن محمد ابراهيم نجم مصر المقاصة يقدم آداء رائعاً مع فريقه منذ استئناف بطولة الدوري المحلي مما استعاد بريقه بشكل كبير وبات قريبًا من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في الفترة المقبلة.

وربطت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة اسم محمد إبراهيم بالإنضمام إلى الأهلي وذلك في الوقت الذي تجددت فيه المفاوضات من جديد في الوقت الحالي بعد تألقه.

Advertisements

ومازال متبقي لمحمد إبراهيم موسم واحد في عقده مع مصر المقاصة وهو الأمر الذي سيقلل من طلبات ناديه بخصوص بيعه كما أن مصر المقاصة حصل على خدماته بدون دفع أي أموال بعد استغناء الزمالك عن خدماته.

ويواجه الأهلي منافسة في الوقت الحالي من براميدز على خدمات محمد إبراهيم، حيث يرغب براميدز في الفوز بخدمات محمد إبراهيم لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل.

وكان محمد إبراهيم انضم إلى صفوف مصر للمقاصة بداية الموسم الحالي قادما من الزمالك وقاد محمد إبراهيم مصر المقاصة للفوز على الجونة بهدف دون رد فى الجولة العشرين من الدور المصري.