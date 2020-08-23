رياضة | تقرير- أصحاب الأهداف الأولي عنوان القمة 120

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقرير- أصحاب الأهداف الأولي عنوان القمة 120 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادى الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره النادى الأهلي فى الديربي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة القمة رقم 120 فى تاريخ مواجهات الفريقين إثارة كبيرة حيث سجل نادى الزمالك الهدف الأول فى الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول ودخل النادي الأهلي الشوط الثاني بقوة ليعدل النتيجة فى الدقيقة 62 ويعزز لاعبي القلعة البيضاء النتيجة بالهدف الثاني والثالث فى الدقيقة 71 و 93.

ودخل أصحاب الأربعة أهداف فى المباراة تاريخ مواجهات القمة من أوسع الأبواب حيث سجل أحمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك والذي انضم للفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية لعام 2019 قادما من صفوف نادي موريرنسي البرتغالي اول أهدافه فى الديربي أمام النادي الأهلي.

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بالإضافة إلى مدافع النادى الأهلي ياسر إبراهيم الذي سجل هدف التعادل فى المباراة والمهاجم الشاب مصطفي محمد الذي هز شباك الأهلي بصاروخية.

وأخيرا اللاعب أسامة فيصل البالغ من العمر 19 عام والذي سجل الهدف الثالث فى القمة 120 والتي كانت الأولي له فى تاريخ مواجهات الفريقين.

وبهذه النتيجة صعد نادى الزمالك الى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة بينما توقف رصيد النادي الأهلي عند النقطة 56 فى صدارة ترتيب البطولة المصرية.