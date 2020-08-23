رياضة | أول تعليق من أسامة فيصل بعد فوز الزمالك على الأهلي بالثلاثة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من أسامة فيصل بعد فوز الزمالك على الأهلي بالثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أسامة فيصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على الأهلي 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت في قمة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال فيصل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي سيف زاهر:" الحمدالله علي الفوز ونادي الزمالك نادي كبير ويلعب كل مباراة على الانتصار وتربيت من صغري علي ذلك"

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وأضاف :"طموحي في الفترة المقبل البقاء في الزمالك، ومازلت في البداية ولم أقدم شئ للأبيض وأتمني أن يكرمني الله دائما وأحرز المزيد من الأهداف وأحصد البطولات مع فريقي".

وتابع :" شئ عظيم أن أسجل في شباك النادي الأهلي وهو من أكبر الأندية ووالدتي تنبأت بهدفي وإحتفالي جاء لأخي المريض".

وأتم تصريحاته:" ما أتمناه أن يتم تقيدي في أفريقيا في العام المقبل مع الزمالك ولا افكر في الاحتراف".