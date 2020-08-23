رياضة | عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد الفوز على الأهلي بالثلاثة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد الفوز على الأهلي بالثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي أن الزمالك حقق فوزا مهما على فريق كبير وهو النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الجميع يعلم قوة الديربي بين الناديين.

أضاف كارتيرون أن الفارق بين مباراة اليوم أمام الأهلي ومباراة السوبر المصري هي أن لاعبي الزمالك كانوا مجهدين للغاية.. لكنه حقق الفوز بركلات الترجيح ومن قبلها كان قد فاز على الترجي التونسي في قطر قبلها بأسبوع ولكن اليوم حقق الفريق فوزا ملعوبا خاصة أن اللياقة البدنية كانت أعلى وأفضل.

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كما أشار المدير الفني للزمالك قائلا: "الفريق لن يفرط في الدوري كما يتردد ولكننا لابد أن نكون واقعيين بأننا ننافس الآن على المركز الثاني وسوف نجاهد بكل قوة حتى النهاية وجاهزون بدنيا للفترة المقبلة".

وبالنسبة لمحمد عبدالشافي، أكد كارتيرون أن الاصابة صعبة ولكنه غير راضٍ عما حدث تجاه لاعب مهم مثله ويفضل عدم الحديث عن إصابته أكثر من ذلك.. بينما سيواصل التجربة مع ناشئي النادي وسيقوم بتجهيز الجميع وإشراك لاعبين آخرين لسد غياب عبدالشافي الذي من الممكن أن يغيب طويلا.

وحسم الزمالك القمة رقم 120 أمام الأهلي في الدوري الممتاز مساء اليوم، بفوزه 3-1، ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.