رياضة | عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن وجود اشتباه في وجود كسر بعظمة الترقوة لمحمد عبدالشافي ظهير أيسر الزمالك بعد الإصابة التي تعرض لها أمام النادي الأهلي.

أضاف أسامة أن عبدالشافي سيخضع لأشعة لتحديد الإصابة، والتي تعرض لها لاعب الزمالك بعد تدخل عنيف مع وليد سليمان لاعب الأهلي.

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاث أهداف لهدف أحرزها أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.

ومنح باتريس كارتيرون لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم، ومن ثم عودة المران استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة القادمة من الدوري المصري.