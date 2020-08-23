رياضة | 4 لاعبين قادوا الزمالك لإسقاط الأهلي في "القمة 120"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 4 لاعبين قادوا الزمالك لإسقاط الأهلي في "القمة 120" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع فريق الزمالك فوزا ثمينا من غريمه الأهلي بنتيجة 3/1 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

جاءت ثلاثية الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو، ومصطفي محمد، وأسامة فيصل، بينما سجل للأهلي ياسر إبراهيم.

ورفع الزمالك رصيده إلي 42 نقطة لينفرد بـ"وصافة" الدوري الممتاز متفوقا بـ3 نقاط عن بيراميدز الذي تراجع للمركز الثالث، بينما بقي الأهلي على قمة الترتيب برصيد 56 نقطة.

ولعب عدد من نجوم الزمالك دورا كبيرا في الانتصار العريض الذي حققه الفريق مساء السبت، على غريمه الأهلي في لقاء القمة 120 بفضل تألقهم خلال اللقاء ومساهمته المباشرة في تسجيل الفريق 3 أهداف مدوية منحته انتصارا ثمينا على الأحمر:-

- أشرف بنشرقي:

يعد أشرف بنشرقي واحد من أفضل نجوم القمة 120، حيث ساهم بفضل تمريراته المتقنة وتحركاته المميزة في الملعب في اختراق دفاعات المارد الأحمر بشكل جيد، كما صنع هدفا رائعا لزميله أحمد سيد زيزو بعد 13 دقيقة فقط من بداية اللقاء تسبب في ارتباك مبكر لفريق الأهلي، ويستحق عن جدارة لقب "رجل المناسبات الكبري".

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- زيزو:

قدم أحمد سيد زيزو أداءًا رائعًا رفقة الزمالك أمام الأهلي في لقاء القمة مساء السبت، وظهر اللاعب بمستوي مميز، ونجح في تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض بعد تحرك رائع داخل منطقة الجزاء الحمراء واستقبل تمريرة أرضية عرضية من "بنشرقي" لم يتوان في وضعها بالشباك.

- مصطفي محمد:

مهاجم قناص من طراز حسام حسن لا يمكن السيطرة علىه داخل منطقة الشباك فهو يعرف طريقه للمرمي جيدًا، ورغم عدم ظهوره كثيرًا خلال مباراة القمة، لكنه عندما ظهر خطف هدفا ولا أروع في شباك محمد الشناوي بعدما تلقي عرضية من زميله حازم إمام استقبلها على صدره ثم سددها قوية داخل الشباك الحمراء.

- أسامة فيصل:

رغم سنه الصغير لكنه لم يهاب التواجد في مباراة كبيرة مثل لقاءات القمة بين القطبين وعندما منحه كارتيرون فرصة المشاركة في اللقاء لم يتردد لحظة، ودخل ملعب المباراة وبدا عليه الهدوء والتركيز الشديد، وقرر أن يترك بصمة وشهادة ميلاد له أمام الجماهير البيضاء بل وجمهور الكرة المصرية في لقاء الديربي وسجل الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 93.