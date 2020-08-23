رياضة | فايلر يدافع عن نجم الأهلي من هجوم السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يدافع عن نجم الأهلي من هجوم السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن انتقادات الجماهير للاعبي الفريق الأول عبر السوشيال ميديا، لا يعترف بها.

وضرب فايلر المثل بلاعبه محمد هاني، حيث أوضح أن اللاعب يعتبر محترف ويعلم تمامًا أن هذا الشئ أمر طبيعي ولا يمكن الالتفات له.

وتابع: "دخول الناشئين للتدريبات لا يعني الدخول للمباريات، وحالة دخول أسامه فيصل في الزمالك، جاء بسبب فوز فريقه".

وتلقى النادي الأهلي، الهزيمة الأولى له في الدوري المصري تحت قيادة فايلر، أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.