رياضة | عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتعنيف لاعبي الفريق عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق، أمام الزمالك بالقمة 120.

وانفرد فايلر بلاعبي الفريق عقب نهاية المباراة مباشرة ً، ووجه العتاب على المستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق خلال مباراة الدوري العام.

وتأخر المدرب السويسري، عن المؤتمر الصحفي الذي يتم انعقاده بعد المباراة، بسبب عدم رغبته في الخروج من غرفة الملابس عقب الهزيمة.

وتلقى النادي الأهلي، الهزيمة الأولى له في الدوري المصري تحت قيادة فايلر، أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.