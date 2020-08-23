رياضة | عاجل.. ليدز يونايتد يقترب من التعاقد مع ثنائي ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليدز يونايتد يقترب من التعاقد مع ثنائي ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي نادي ليدز يونايتد الصاعد حديثًا إلى البريمرليج، رغبه قوية في التعاقد مع لاعبين من فريق ليفربول، وذلك قبل المواجهة التي سوف تجمع الفريقين في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً لصحيفة " ديلي ستار " فإن ليدز يستهدف التعاقد مع ديفوك أوريغي وراين بروستر، لاعبي الريدز من أجل تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

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ومن جهته لا يوجد نيه لدي ليفربول في التفريط في أوريغي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أن شارك الاخير كبديل للنجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ومن جهه أخري يرغب اللاعب الانجليزي الشاب بروستر في خوض فترة إعارة أخري خارج أنفيلد، وسط أهتمام كبير من أندية فولهام ونيوكاسل وأستون فيلا وبرايتون في التعاقد مع المهاجم الشاب.

يذكر أن ثنائي الريدز يتواجد رفقه بعثة فريق ليفربول في النمسا من أجل الاستعداد لبدء منافسات الدوري الانجليزي الممتاز والذي من المقرر عودة من جديد في الثاني عشر من سبتمبر المقبل.