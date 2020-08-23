رياضة | قبل نهائي الأبطال.. مدرب البايرن: باريس سان جيرمان يشبه برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر قبل نهائي الأبطال.. مدرب البايرن: باريس سان جيرمان يشبه برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ بمنافسه فريق باريس سان جيرمان قبل مباراة الغد التي ستجمع بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا.

فليك قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"لقد شاهدنا جميع مباريات باريس وبالطبع لديهم الكثير من الجودة، إنهم يشبهون برشلونة إلى حد كبير، بينما يلعب ليون بأسلوب مختلف تمامًا".

وأضاف :" يجب أن لانعطي خصمنا مساحة لتمرير الكرة، لديهم سرعة وهم فريق كبير".

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وتابع : "بالحقيقة أننا نمتلك دفاع رائع، لا نريد إعطاء مساحة كبيرة للخصم ولكن بالطبع هناك مساحة كبيرة جدًا خلف فريقنا في خط الدفاع، المهم هو أنه يمكننا الضغط على الخصم عندما نكون في حيازة الكرة"

وزاد :""في مبارياتنا على مدار الأشهر العشرة الماضية حاولنا دائمًا فرض أسلوبنا على الخصم ولعبنا دائمًا برتم مرتفع، وفي النهاية حصلنا على نتائج إيجابية، لكن ذلك لن نفعله غدًا، المباراة النهائية تتغير كثيرًا بالأسلوب".

وأكمل :"سيكون من الرائع مقابلة توماس توخيل في النهائي، أنا حقًا أقدره كإنسان وخبير كرة قدم إن صح التعبير".

وأتم :"باريس فريق يتمتع بسرعة كبيرة وعدد من اللاعبين ذوي الخبرة، وبعض اللاعبين الرائعين بالفعل في الهجوم ولكن أيضًا دفاعيًا مع تياغو سيلفا، الشخص الخبير في هذا الخط، ولديهم ماركينيوس في الوسط، وهو لاعب رائع".