رياضة | خوفًا من بيراميدز.. الأهلي يتحرك لتجديد عقد «نجم الأحمر»

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر خوفًا من بيراميدز.. الأهلي يتحرك لتجديد عقد «نجم الأحمر» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو النادي الأهلي في التفاوض مع محمد شريف جناح الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء والمعار لانبي حتى نهاية الموسم لتمديد عقده لمدة 3 مواسم إضافية، خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يخطط لـ مد تعاقده مع محمد شريف

ويمتد تعاقد محمد شريف مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمدة موسمين مقبلين، حيث ترغب إدارة القلعة الحمراء، في تأمين اللاعب الشاب لأطول فترة ممكنة، بعد أن دخلت إدارة بيراميدز في مفاوضات لضمه.

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من جانبه تحدثت مصادر صحفية عن رغبة مسؤولي بيراميدز مع في التعاقد مع محمد شريف جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الجدير بالذكر أن محمد شريف انضم إلى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قادما من وادى دجلة ، عام 2018 ، في عقد مدته أربعة مواسم و نصف الموسم.