الامارات | «عمومية سلة» في سبتمبر لانتخاب لجنتي «الانتخابات» و«الطعون»

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية سلة» في سبتمبر لانتخاب لجنتي «الانتخابات» و«الطعون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن تحديد اتحاد اللعبة سبتمبر المقبل موعداً لانعقاد «الجمعية العمومية غير العادية»، الخاصة بانتخاب لجنتي الانتخابات والطعون، اللتين سيتم من خلالهما الإشراف على سير العملية الانتخابية لأعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة، في دورته الجديدة 2020-2024.

وقال المطوع، لـ«الإمارات اليوم»: «الموعد الجديد يأتي استكمالاً لما حققه الاتحاد، الأسبوع الماضي، في اعتماد النظام الأساسي، والذي يمثل حجر الأساس قبل خوض استحقاق الدورة الانتخابية، التي تقام وفقاً للنظام الأساسي، وبنظام القوائم المغلقة».

وأوضح: «تضمن النظام الأساسي المعتمد انتخاب لجنتي الانتخابات والطعون، خصوصاً أن الأولى مكونة من خمسة أعضاء، بمن فيهم مقرر اللجنة الممثل بالأمين العام للاتحاد، وستتولى الإشراف على سير نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية، بدايةً من الإشراف على تسلم القوائم، ومطابقة المرشحين ضمن هذه القوائم للأنظمة الانتخابية، وغيرها من الاشتراطات الأخرى، ثم الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية التي ستدخل العملية الانتخابية، وانتهاءً بانتخابات مجلس الإدارة الجديد».

وقال أيضاً: «الأمر ذاته ينطبق على لجنة الطعون، التي ستتولى التعامل مع كل الاعتراضات القانونية، سواء حول قوائم المرشحين، أو سير العملية الانتخابية، وامتداد عملها حتى ما بعد نهاية الانتخابات، للبت في أي طعن مقدم يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها».

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واختتم: «نتطلع لسير العملية الديمقراطية لانتخابات الاتحاد لما هو في صالح اللعبة، بالصورة ذاتها التي شهدتها الجمعية العمومية الأخيرة، التي أقرت اعتماد النظام الأساسي، وتخللها تعديل العديد من المواد من خلال أسلوب ديمقراطي، وعبر فتح باب التصويت عليها».

وأقرت «العمومية غير العادية»، التي عقدت في دبي 18 الجاري، اعتماد النظام الأساسي، بأبوابه الأربعة ومواده الـ96، بما فيها الشق القانوني المتعلق بالعملية الانتخابية، وتضمن أن تتم تسمية أعضاء لجنتي الإشراف على الانتخابات والطعون، من خلال العملية الانتخابية، على أن يتم ذلك من خلال توجيه الدعوة إلى عقد اجتماع «جمعية عمومية غير عادية» للاتحاد وممثلي الأندية، يتم من خلالها انتخاب أعضاء هاتين اللجنتين.

الدورة الانتخابية 2020-2024 ستقام وفقاً للنظام الأساسي، ومن خلال القوائم المغلقة.

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