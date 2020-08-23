الامارات | 433 مشاركاً في سباق «ياس مول» المجتمعي للجري

شكرا لقرائتكم خبر عن 433 مشاركاً في سباق «ياس مول» المجتمعي للجري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سباق «ياس مول» المجتمعي للجري، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، صباح أمس، برعاية ماراثون أدنوك أبوظبي، مشاركة 433 متسابقاً ومتسابقة، ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان أبوظبي الرياضي، التي تقام بشعار: «لياقتك في أبوظبي»، وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية.

وشارك في مسافة الـ2.5 كم 92 متسابقاً، فيما شارك 212 متسابقاً في سباق الـ5 كم، إلى جانب 129 متسابقاً في الـ10 كم، وشهد السباق مشاركة 116 مواطناً، وهي أعلى نسبة مشاركة بحسب الجنسية، تلتها الجنسية البريطانية بواقع 93 مشاركاً، وأكثر فئة عمرية شاركت في السباق هي الفئة العمرية ما بين 35 إلى 40 سنة، بواقع 92 متسابقاً ومتسابقة.

وفازت المواطنة عزة الغنيمي بلقب السباق المفتوح لمسافة 2.5 كم (إناث)، فيما فاز بفئة «الرجال» الكازاخستاني ستانيسلاف بويوكوف، وفازت بالسباق المفتوح لمسافة 5كم (إناث) الأميركية أنسليما الينجوود، وحقق المركز الأول في فئة الرجال الأميركي يوسف رشدي.

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وفي سباق 10كم، فازت الروسية ليليا شاريفولينا بالمركز الأول، كما فاز النيجيري أودو يحيى بالمركز الأول للرجال.

فازت المواطنة عزة الغنيمي بلقب السباق المفتوح لمسافة 2.5 كم.. والخاص بفئة «الإناث».

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