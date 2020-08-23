الامارات | عجمان يختتم تحضيراته للموسم الجديد بـ «النصر»

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يختتم تحضيراته للموسم الجديد بـ «النصر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل نادي عجمان إلى اتفاق مع نظيره في النصر لخوض مباراة ودية بين الفريقين، في نهاية الشهر الجاري، في آخر اللقاءات التي يخوضها البرتقالي قبل انطلاق الموسم الجديد، المقرر له في الثالث من سبتمبر المقبل.

وستكون هذه هي المباراة الودية الرابعة التي يخوضها رجال المدرب المصري، أيمن الرمادي، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد أن شارك في الدورة الرباعية التي ينظمها نادي الشارقة، ولعب خلالها مباراة فاز فيها على (الملك)، وتتبقى له مباراتين أمام خورفكان وكلباء.

وكان من المقرر أن يلعب عجمان أمام فريقي الإمارات وشباب الأهلي، لكنّ المواجهتين ألغيتا لعدم صدور البروتوكول الخاص بالمباريات الودية مبكراً.

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وفي شأن أخر، يسارع عجمان خطواته لإنهاء صفقة الأجنبي الرابع، والمتوقع أن يتم الكشف عنها هذا الأسبوع، إذ أكد مصدر داخل النادي لـ«الإمارات اليوم» أن المفاوضات مع أكثر من لاعب تسير بشكل إيجابي، ما يجعل حسم الأمور قريباً.

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