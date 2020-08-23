الامارات | محمد الظاهري: سأعود إلى «المحترفين» مع دبا.. وتعلمت الكثير من كوزمين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الظاهري: سأعود إلى «المحترفين» مع دبا.. وتعلمت الكثير من كوزمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد تعاقد نادي دبا الفجيرة مع اللاعب السابق لفرق العين والوحدة والشارقة والفجيرة، محمد سالم الظاهري، من أبرز تعاقدات أندية الهواة تحضيراً للموسم المقبل، خصوصاً على مستوى اللاعبين المحليين. ويؤكد الظاهري لـ«الإمارات اليوم» أنه سيعود إلى أضواء المحترفين برفقة دبا الفجيرة. وشدد محمد سالم على أنه سعيد بتجربته السابقة والمميزة مع العين والوحدة، وقال إنه تعلم الكثير من مدرب العين السابق الروماني أولاريو كوزمين. وكان الظاهري فاز مع العين ببطولة الدوري أربعة مواسم، إضافة إلى كأس السوبر وكأس الخليج العربي، بينما فاز مع الوحدة بكأس السوبر وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في مناسبتين. ويقول إنه لا يعتبر انتقاله للعب في دوري الهواة خسارة مالية، بل فرصة لإثبات جدارته، وللهروب من دكة البدلاء، وتحدث عن أمور كثيرة في الحوار التالي:

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فاز سابقاً بألقاب مهمة، أبرزها أربع بطولات للدوري مع العين.

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