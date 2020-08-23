الامارات | الإمارات يواجه النصر وحتا والجزيرة ودّياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يواجه النصر وحتا والجزيرة ودّياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن الفريق الأول لكرة القدم لنادي الإمارات، أمس، المعسكر المغلق استعداداً لمنافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وذلك في ملاعب جبل علي بدبي، ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

وتضم بعثة «الصقور» عضو مجلس الإدارة مشرف عام الفريق، خليل الطويل، والمدرب جوجيكا، و26 لاعباً.

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وقال خليل الطويل لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق سيخوض ثلاث مباريات ودية في المعسكر الحالي، مبيناً أنها ستكون أمام النصر وحتا والجزيرة، بحسب الترتيب، على أن تستكمل بقية المباريات الودية في المرحلة الثالثة من الاستعدادات.

وأوضح أن إدارة النادي، برئاسة محمود الشمسي، استقرت على أن تكون دبي مقراً لمعسكر الفريق لتوافر العناصر التي يحتاج إليها الإمارات لتحضيراته.

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