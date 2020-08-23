الامارات | فيردر بريمن: إذا لم تعد الجماهير سنفكر في قروض جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن فيردر بريمن: إذا لم تعد الجماهير سنفكر في قروض جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي فيردر بريمن الألماني عن أمله في معاودة السماح بحضور الجماهير إلى الملاعب اعتبارا من يناير المقبل، نظراً إلى حاجة النادي إلى عائدات التذاكر. وفي مقابلة مع بوابة إلكترونية، قال الرئيس التنفيذي لبريمن، كلاوس فيلبري: «تقوم حساباتنا على إمكانية عودة الجماهير في يناير، على أقصى تقدير، فإذا لم يحدث هذا سنضطر إلى أن نعيد حساباتنا ونفكر في اللجوء إلى قروض جديدة». وأوضح أن أزمة «كورونا» تسببت في خسارة النادي 30 مليون يورو من إيرادات الموسمين الماضي والجديد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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