الامارات | الشارقة يبحث رد الاعتبار ودياً أمام كلباء في «الدورة الرباعية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يبحث رد الاعتبار ودياً أمام كلباء في «الدورة الرباعية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُستأنف اليوم الدورة الودية الرباعية التي ينظمها نادي الشارقة بمشاركة أندية خورفكان وعجمان وكلباء، وذلك بعد راحة يومين، إذ يلتقي في الساعة السادسة والنصف مساء على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة فريقا الشارقة واتحاد كلباء في مواجهة قوية بين الفريقين، خصوصاً أن فريق الشارقة يسعى إلى رد اعتباره في أعقاب خسارته السابقة أمام عجمان بهدفين مقابل هدف في افتتاح الدورة.

وكان كلباء تعادل في مباراته، أول من أمس، أمام خورفكان بهدف لكل منهما، علماً بأن المباريات تلعب من ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، وتقام وفقاً للاشتراطات الصحية الخاصة بجائحة كورونا وبناء على بروتوكول المباريات الرسمية والودية الذي أصدره اتحاد الكرة أخيراً بالتنسيق مع رابطة المحترفين والجهات المختصة في الدولة.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الشارقة وكلباء في الدور الثاني للدوري الملغى انتهت بفوز الشارقة 3-1. وتقام جميع مباريات هذه الدورة من دون حضور جماهيري في المدرجات، والسماح فقط بحضور أعضاء الفرق المشاركة وحاملي تصاريح الدخول للمباراة.

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ورغم أن الشارقة خاض مباراة عجمان بكامل نجومه وبتشكيلته الأساسية من اللاعبين، من بينهم إيغور كورنادو والأوزبكي شوكورف والبرازيلي كايو لوكاس ولاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز؛ فإن الفريق لم يقدم المردود الفني المطلوب، لذلك يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري إلى تصحيح الأخطاء التي صاحبت أداء الفريق في المباراة السابقة وتسببت في خسارته رغم أنه كان متقدماً بهدف نظيف سجله لوان بيريرا.

في المقابل فإن فريق اتحاد كلباء يسعى بدوره لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة من خلال مشاركته في هذه الدورة والإعداد الجيد للموسم الجديد طمعاً في الجاهزية الكاملة لعناصره من اللاعبين.

فريق الشارقة افتتح البطولة الأربعاء الماضي بالخسارة من عجمان 2-1.

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