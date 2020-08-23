الامارات | فريق النصر للسلة يتعاقد مع الأميركيين روديلز ويونغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق النصر للسلة يتعاقد مع الأميركيين روديلز ويونغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير الفني لفريق النصر لكرة السلة، المصري أحمد عمر، إن النادي أكمل تعاقده مع المحترفين الأميركيين تشارلز روديلز وميشيل يونغ، ضمن مساعي الفريق لتدعيم صفوفه، قبل استكمال ما تبقى من دوري الموسم الحالي سبتمبر المقبل، وتحضيراً للموسم الجديد 2020-2021.

وقال، لـ«الإمارات اليوم»، إن «إدارة الألعاب الجماعية في النادي، كانت حريصة على تدعيم صفوف الفريق الأول، بطموح تشكيل الإضافة المطلوبة للفريق، الذي يستعد سبتمبر المقبل لاستكمال ربع نهائي دوري الموسم الحالي».

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وأوضح أحمد عمر: «سبق لتشارلز (34 عاماً)، والبالغ طوله 203 سنتيمترات، اللعب في الدوري الإسباني، قبل الاحتراف في الفلبين وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية». وأضاف: «المحترف الثاني ميشيل يونغ (25 عاماً) قدم من الدوري الفرنسي، وسبق له اللعب في الدوري التحضيري لكرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، ويشغل مركز لاعب الارتكاز في ظل طول قامته الذي يبلغ 206 سنتيمترات».

واختتم: «اجتاز اللاعبان الفحوص الطبية، وانتظما في تدريبات الفريق، ونتطلع خلال الفترة المقبلة لأن يتاح لهما تحقيق الانسجام مع زملائهما في الفريق، وذلك قبيل ضربة بداية العودة لاستكمال الدوري في 11 سبتمبر».

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