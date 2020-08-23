الامارات | 400 مشارك في ورش الألعاب الفردية والجماعية لمجلس الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مشارك في ورش الألعاب الفردية والجماعية لمجلس الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق مجلس الشارقة الرياضي، اليوم، برنامج الورش التوعوية بقواعد الألعاب الفردية والجماعية، عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم»، بمشاركة نحو 400 منتسب من مدربين وإداريين ومشرفين وحكام، في أندية الإمارة، وتستمر حتى 27 الجاري، مع الاتحادات المحلية، ضمن مبادرات المجلس المستمرة لتطوير الرياضة في الشارقة.
وتقام الورش في ألعاب: كرة القدم وكرة قدم الصالات وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة والسباحة والقوس والسهم والكاراتيه والدراجات الهوائية وكرة الطاولة، بتقديم مجموعة من المراقبين الدوليين، لمناقشة آخر التحديثات لقانون التحكيم الدولي في كل لعبة، وما طرأ عليه من تعديلات، بجانب مناقشة مختلف الأمور الفنية والمستجدات لهذه الألعاب.
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