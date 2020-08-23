شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حجم إصابة محمد عبدالشافي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت قناة الزمالك، عن حجم إصابة محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي، والتي تعرض لها خلال مواجهة القمة 120 أمام الأهلي، جراء تدخل من وليد سليمان.
وقال طارق يحيي عبر قناة الزمالك: «هناك اشتباه في تعرض محمد عبدالشافي لكسر في الترقوة».
وأضاف: «الأشعة ستحدد موقف عبدالشافي من الإصابة».
ولم يكمل عبدالشافي مباراة القمة بسبب الإصابة حيث خرج مع الدقيقة 85 من عمر المواجهة.
وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 3/1 في لقاء القمة الليلة ضمن منافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.
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