شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي: «كنا خايفين عليكم مش منكم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التحية للاعبيه وجهازهم الفني، على المستوى المتميز، الذي ظهروا عليه أمام الأهلي.
وأضاف منصور، أن فريقه تلاعب بالأهلي، كما أراد وكان بمقدوره مضاعفة النتيجة لولا النقص العددي بسبب إصابة عبدالشافي.
واختتم منصور، حديثه قائلا: «عرفتو اننا كنا خايفيين عليكم مش منكم، واننا ماكناش عاوزين نلعب الدوري، حرصاً على سلامتكم وسلامة لعيبة الأندية الأخرى، من فيروس قاتل».
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