شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: ما فعله مروان محسن كارثة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مروان محسن، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة إعادة حساباته مع نفسه والابتعاد عن الكرة لفترة.
وقال متعب: «ما فعله مروان محسن برفضة التداخل في الكرة رغم أنه كاشف الملعب بالكامل بالكارثة».
وتابع: «أمر محسن غريب جدا خصوصا وأنه صاحب خبرة كبيرة وكان عليه التداخل حتي ولو الكرة فيها شك».
وأكد متعب أن مروان ذهنه مشتت دون سبب وعلي المدير الفني منحه إجازة وعدم الاعتماد عليه.
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