شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: لاعبو الأهلي كانوا مخضوضين بدون سبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عماد متعب، نجم الأهلي السابق والمحلل في قناة أون سبورت، اندهاشه من المستوى الذي ظهر عليه لاعبو الأهلي.

وقال متعب، في الأستوديو التحليل لقناة أون تايم: «في لعيبة في الأهلي كانت مخضوضة من غير سبب ولازم يراجعوا نفسهم ويعرفوا انهم بيلعبوا في الأهلي».

وأضاف متعب: «لايوجد أي عذر لهؤلاء اللاعبين، خصوصاً وأن الأهلي دخل المباراة وهو متقدم بفارق كبير من النقاط، ولم يكن هناك أي سبب للتوتر والخضة».