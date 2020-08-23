شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: لاعبو الأهلي كانوا مخضوضين بدون سبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عماد متعب، نجم الأهلي السابق والمحلل في قناة أون سبورت، اندهاشه من المستوى الذي ظهر عليه لاعبو الأهلي.
وقال متعب، في الأستوديو التحليل لقناة أون تايم: «في لعيبة في الأهلي كانت مخضوضة من غير سبب ولازم يراجعوا نفسهم ويعرفوا انهم بيلعبوا في الأهلي».
وأضاف متعب: «لايوجد أي عذر لهؤلاء اللاعبين، خصوصاً وأن الأهلي دخل المباراة وهو متقدم بفارق كبير من النقاط، ولم يكن هناك أي سبب للتوتر والخضة».
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