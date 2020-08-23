شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تلوم على مخرج مباراة القمة: «يجب خضوعه للتحقيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاتب طارق يحيي، نجم الزمالك السابق، مخرج مباراة القمة التي جمعت الزمالك بالأهلي مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولام يحيي على مخرج المباراة لعدم تسليط الكاميرات على لاعبي الزمالك خلال السلام الوطني قبل انطلاق القمة.

وقال يحيي عبر شاشة قناة الزمالك: «سنفترض حسن النية، ولكن ما حدث لا يجوز على الإطلاق، وكأن لاعبي الأهلي فقط هم أصحاب الجنسية المصرية».

ورد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك: «يحب أن يكون هناك حساب لهذا المخرج، فلو حتى افترضنا حسن النية فهو غير محترف ومهني في عمله واستفز ملايين من جماهير الزمالك».

في حين علق فاروق جعفر على الأمر: «بالطبع هي ميول وما حدث لا يجوز ويجب التحقيق فيه».

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