شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الفوز على الأهلي لا يستحق مكافآة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن الفوز على الأهلي أمر طبيعي، فعله الزمالك من قبل كثيرا.

وأضاف منصور، أنه لايفكر في صرف مكافآت للاعبين قائلاً: «الفوز على الأهلي مايستاهلش مكافآة لأن ده العادي بتاع اللعيبة وعملوها قبل كده كتير».

وفاز الزمالك، على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد القاهرة، ضمن الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز.