شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور: «كنتوا بتسألوا عن الأتوبيس .. الأتوبيس جه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال امير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن فريقه حقق فوز مستحق على الأهلي بثلاثية.
ووجه منصور، سؤال للذين كانوا يتسائلون عن أتوبيس الزمالك قائلاً: «الأتوبيس جه.. شفتو الأتوبيس».
وأضاف منصور: «لاعبي الزمالك رجالة وكلهم عندهم شخصية البطل».
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