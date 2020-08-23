شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور: «كنتوا بتسألوا عن الأتوبيس .. الأتوبيس جه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال امير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن فريقه حقق فوز مستحق على الأهلي بثلاثية.

ووجه منصور، سؤال للذين كانوا يتسائلون عن أتوبيس الزمالك قائلاً: «الأتوبيس جه.. شفتو الأتوبيس».

وأضاف منصور: «لاعبي الزمالك رجالة وكلهم عندهم شخصية البطل».