شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يلتقى حرس الحدود.. ووداي دجلة يصطدم بـالاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستدرج الفريق الكروى الأول لنادى حرس الحدود، عند الخامسة الأحد، على أرض ملعب المكس بالإسكندرية، نظيره الإسماعيلى، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدورى.

ويدخل الحرس اللقاء محتلًا المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 22 نقطة، فيما يدخل الإسماعيلى المواجهة في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

ويسعى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، إلى اجتياز عقبة الحدود وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث للتقدم خطوة كبيرة في جدول المسابقة، فيما يسعى محمد حليم، المدير الفنى للحرس، إلى استغلال عامل الأرض وتحقيق الفوز على الإسماعيلى والابتعاد عن المنطقة الخطرة في جدول المسابقة.

وفى الجولة نفسها، يلتقى وادى دجلة بالاتحاد السكندرى، عند التاسعة مساء اليوم، على أرض ملعب بتروسبورت.

ويدخل وادى دجلة المواجهة محتلًا المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

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