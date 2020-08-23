شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يترقب نهائى دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب العالم اليوم اللقاء الحاسم الذي سيقام بين بايرن ميونيخ الألمانى وباريس سان جيرمان الفرنسى عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرض ملعب «النور» في دور النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا «تشامبيونزليج».

وقرر هانز فليك، المدير الفنى لفريق بايرن ميونيخ، فرض السرية التامة على تدريبات فريقه الأخيرة التي أعدت لاعبيه لمعركة النهائى الكروية اليوم، فيما سادت حالة من الهدوء داخل معسكر باريس سان جيرمان، بعد التأكد من مشاركة نيمار في لقاء النهائى بعدما كان مهددا بسبب تبديل قميصه عقب لقاء لايبزيج الألمانى في نصف النهائى للبطولة الحالية، مما يعد أمرا معارضا لتعليمات «يويفا»، اتباعًا لإجراءات السلامة من فيروس كورونا.

وسلطت الصحف العالمية الضوء على لقاء النهائى بين الفريق الفرنسى والألمانى، منها موقع صحيفة «ديلى ميل»، البريطانية الذي قال: إن بايرن ميونيخ سيعانى دفاعيا حال تمسك فليك بخطته التي لعب بها لقاء ليون، لأن الفريق الفرنسى سنحت له أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل ولكن اللمسة الأخيرة هي التي أنقذت البافارى من 3 إلى 4 أهداف محققة كادت تغير النتيجة تماما.

وأضاف التقرير الإنجليزى أن هانز يعلق آماله على تصحيح المسار الدفاعى سريعا لمنع الغارات الهجومية التي يشنها مثلث الرعب المكون من نيمار وكيليان مبابى ودى ماريا، فضلا عن أن مدرب البافارى يعتمد بصفة أساسية على وجود سيرج جنابرى اللاعب الخطير الذي أرهق جميع الفرق التي واجهت بايرن ميونيخ.

وكشفت شبكة «أوبتا» للإحصائيات عن وصول بايرن ميونخ لنهائى دورى أبطال أوروبا للمرة الحادية عشرة في تاريخه معادلا إنجاز ميلان الإيطالى الذي وصل للنهائى بنفس عدد مرات البافارى، صعد فريق ريال مدريد الإسبانى للمباراة النهائية 16 مرة.

وأشارت الشبكة الإحصائية إلى أن بايرن ميونيخ فاز بلقب دورى أبطال أوروبا 5 مرات، بينما يتفوق عليه ريال مدريد بتتويجه 13 لقبا، وميلان الإيطالى 7 ألقاب، وليفربول الإنجليزى 6 ألقاب.

وتصدر ليفاندوفسكى مهاجم فريق بايرن ميونيخ تصدره لقائمة هدافى دورى الأبطال هذا الموسم، بوصوله للهدف رقم 15.

ووفقا لشبكة «أوبتا»، فإن المهاجم البولندى، أصبح ثانى لاعب في تاريخ البطولة يسجل 15 هدفا أو أكثر في موسم واحد، بعد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق.

Advertisements

كان كريستيانو رونالدو حقق هذا الإنجاز في 3 مواسم مختلفة، بتسجليه 17 و16 و15 هدفا أعوام 2014، 2016 و2018 على الترتيب مع ريال مدريد الذي تركه منذ عامين راحلا لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالى، وبذلك يصبح المهاجم البولندى على مقربة من معادلة رقم رونالدو القياسى، حال هز شباك سان جيرمان بهدفين في المباراة النهائية، ليصل إلى 17 هدفا في البطولة هذا الموسم.

ويخوض فريق بايرن ميونيخ بقيادة فليك، المدير الفنى، لقاء اليوم أمام ليون بطريقة لعب 4-2-3-1، وتشكيلة متوقعة مكونة من، مانويل نوير في حراسة المرمى، ودفاعا ألفونسو ديفيس- دافيد ألابا- جيروم بواتينج- جوشوا كيميش، ووسطا، ليون جوريتسكا- تياجو ألكانتارا، وهجوما، سيرج جنابرى- توماس مولر- إيفان بريشيتش، روبرت ليفاندوفسكى.

ويخوض الألمانى توماس توخيل، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل متوقع من، سيرجيو ريكو في حراسة المرمى، ودفاعا، بيرنات- كيمبيبى- سيلفا – كيرير، ووسطا، هيريرا- ماركينيوس – وهجوما، دى ماريا، نيمار- إيكاردى – كيليان مبابى.