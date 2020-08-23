شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: لاعبو الزمالك ردوا على منتقدي مرتضى منصور بثلاثية ‏في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لاعبو الفريق الأبيض ردوا على كل من انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، بالفوز على الأهلي بثلاثية في القمة 120.

وأضاف جعفر عبر شاشة قناة الزمالك: «هذا هو الزمالك القادم، زمالك مرتضى منصور، واللاعبون ردوا على جميع من انتقدوا رئيس النادي صاحب الفرح في قمة الليلة».

وقام جعفر بتخصيص تهنئة لرئيس نادي الزمالك، على المجهود الذي يقوم به وأدواره الفعالة في قيادة النادي الأبيض.

وفاز الزمالك بالقمة 120 بنتيجة 3/1 على حساب الأهلي.