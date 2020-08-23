شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: لست خائفًا على الأهلي في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، إنه غير قلق على موقف الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الهزيمة الكبيرة أمام الزمالك في الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف فايلر، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة، «الخسارة من الزمالك جاءت في بطولة محلية، ومستوانا اليوم ليس معناه انه سيكون نفس مستوانا في مباريات دوري الأبطال».

وأشار فايلر، انه سيعكف على تصحيح اخطاؤه خلال الفترة المقبلة لتفاديه في مباريات الدوري وكذلك في البطولة الإفريقية.