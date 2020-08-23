شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكرر إنجاز هنري ميشيل ويضرب الأهلي للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من حسم لقاء القمة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بمنافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

كارتيرون أصبح أول مدير فني أجنبي للزمالك يهزم الأهلي في الدوري منذ أن حقق مواطنه الفرنسي الفوز على الأحمر في قمة الدور الثاني لموسم 2006-2007، حيث لم يفلح أي أجنبي منذ ذلك الوقت في قيادة الفارس الأبيض للفوز على الأحمر في قمة الدوري الممتاز.

كارتيرون سبق له وأن تفوق على الأهلي في مواجهة جمعتهما خلال قيادته لدجلة وتحقق انتصاراً قاتلاً مع الثواني الأخيرة من عمر مواجهة الدور الثاني لموسم 2015-2016.

وكرر الفرنسي التفوق على الأهلي بحصد لقب السوبر المصري مع الزمالك على حساب الأحمر بالامارات في فبراير الماضي اثر ركلات الترجيح.

ومن جديد ينجح كارتيرون في اسقاط الأهلي بقيادة الزمالك لحسمة القمة 120 والفوز بنتيجة 3/1 في موقعة الليلة.

الجدير بالذكر أن الفرنسي كارتيرون سبق له تدريب الأهلي موسم 2018-2019، قد خسر في مرة وحيدة أمام النادي الأحمر خلال قيادته لدجلة في الدور الأول لموسم 2016-2017، فضلاً عن انتصار اعتباري للأهلي بتيجة 2/0 لعدم حضور الزمالك تحت قيادة كارتيرون لقاء الدور الأول للموسم الجاري.

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