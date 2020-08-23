شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: التأخر في الشوط الأول أجبرني علي تغيير طريقة اللعب أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، إن التأخر بهدف في الشوط الأول أمام الزمالك هو الذي دفعه لتغيير الطريقة في الشوط الثاني.

وأشار «فايلر»، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إلى أنه فكر في العديد من الحلول، واستقر على التغييرات التي أجراها، وتسببت في تعديل الأوضاع نسبياً.

وتلقى الأهلي خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف من الزمالك، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادية والعشرون، على ملعب استاد القاهرة.