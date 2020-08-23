شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: وليد سليمان أضاع التعادل أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، أضاع فرصة تعديل النتيجة.

وخسر الأهلي من الزمالك بثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد القاهرة، ضمن الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف فايلر، لو وليد سليمان، أحرز الهدف، عندما كنا متأخرين 2/1 لتغيرت النتيجة تماماً.