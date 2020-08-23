شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة «الكارما».. أتوبيس الزمالك يصل استاد القاهرة: أين الأهلي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت مواقع التواصل الاجتماعي، سخرية عارمة قبل أيام من مباراة الزمالك والأهلي، تعليقًا على تخلف حافلة النادي الأبيض عن الذهاب للاستاد في مباراة الدور الأول في الدوري.

حافلة الفريق الأبيض التي لم تصل في المرة الأولى، كانت بطل قصص السخرية والفكاهة عبر مواقع التواصل، والبرامج، من قبل مشجعي النادي الأهلي، حتى أن البعض نقل بثًا مباشرًا لأتوبيس الزمالك، مرفقًا إياه بتعليقات: «يا رب لاعيبة الزمالك متنزلش في نص الطريق.. اوعى الأتوبيس يعطل على كوبري أكتوبر».

الأتوبيس، الذي نال السخرية وصل الاستاد في موعده، حاملًا لاعبي الزمالك، لكن ثمة شيئَا لم يكن يتوقعه جمهور الأهلي كان في انتظاره، وهو غياب أداء لاعبي الفريق الأحمر.

بالثلاثة هزم الزمالك الأهلي، لتتحول السخرية من الأتوبيس، إلى نادرة من مشجعي الزمالك للتندر على منافسيهم: «وصلت الحافلة الاستاد وغاب لاعبو الأهلي».

في الفلسفة الهندية، يوجد ما يدعى بـ«كارما»، وتعني أن أي كلمة أو فكرة أو فعل يقوم به الإنسان في لحظة ما، فسيؤثر عليه في المستقبل إما سلبًا إو إيجابًا، فإن كان خيرًا فسيرد له، وإن كان شرًا فسيواجهه.

«كارما» كانت قاسية على مشجعي النادي الأهلي، اليوم السبت، بعد هزيمة فريقهم أمام الغريم التقليدي، نادي الزمالك، ليّرد لهم سخريتهم.

Advertisements

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر الدوري الممتاز، ليذيق الفريق الأحمر مرارة أول هزيمة له في المسابقة هذا الموسم.